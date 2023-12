Chainsaw Man, a cosa sono ispirati i protagonisti del Reze Arc?

Il Jump Festa ha riservato tantissime buone notizie per le opere di punta della Shueisha. Fra queste, c'è stata anche Chainsaw Man: per questo titolo è stato annunciato un film intitolato Reze Arc, che adatterà il Bomb Arc del manga, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto.

In un messaggio ai fan, l'autore Tatsuki Fujimoto ha rivelato quali personaggi l'hanno ispirato per creare i protagonisti del nuovo film Chainsaw Man Reze Arc:

"L'ispirazione di Denji e Reze, che sono entrambi sacrificabili e soggiocati da altri, trae origine dai personaggi principali del film d'animazione Jin-Roh. Penso che ci siano alcune imperfezioni nella loro caratterizzazione, pertanto vi consiglierei di dare un'occhiata anche a Jin-Roh", ha affermato Fujimoto.

Per chi non conoscesse Jin-Roh - Uomini e lupi (nel caso vi rimandiamo alla nostra recensione di Jin-Roh), è un film del 1999 ambientato in una realtà alternativa in cui la Germania trionfa nella Seconda Guerra Mondiale. La trama principale narra la storia d'amore che nasce tra un militare e la sorella di un terrorista, caduto in un attacco kamikaze.

L'autore Tatsuki Fujimoto ha voluto aggiungere questo particolare "spoiler" sui personaggi di Reze e Denji nel nuovo lungometraggio. Vi lasciamo con la spiegazione per cui Reze potrebbe essere il miglior personaggio di Chainsaw Man.