Chainsaw Man, l'autore rivela: 'Sto lavorando sulla Parte 2. L'anime? Mi fido di MAPPA'

Chainsaw Man si è concluso lo scorso dicembre con la pubblicazione del capitolo 97, e l'autore Tatsuki Fujimoto è recentemente tornato a parlarne ai microfoni di AnimeNewsNetwork, rivelando qualche piccolo dettaglio sulla seconda parte e sull'adattamento anime realizzato da MAPPA.

Fujimoto ha iniziato l'intervista parlando del processo di produzione del manga: "Ci sono state alcune cose a cui ho pensato prima di iniziare la serializzazione, ma ho anche effettuato qualche aggiunta a storia in corso. Quando ho iniziato a scrivere Chainsaw Man non pensavo di dover necessariamente dare un senso ad ogni frase pronunciata dai personaggi, ma posso dirvi che ci sono alcune cose su cui non sono tornato volutamente, visto che troveranno risposta nella parte 2 [...] Serializzazione su Jump? Ho sempre voluto scrivere per loro. Alcuni miei personaggi hanno una struttura simile a quella degli eroi di Jump, ma non ho rinunciato alla mia identità".

L'autore ha continuato parlando del sequel del manga, affermando che vuole che i fan vedano la Parte 2 di Chainsaw Man come qualcosa di completamente separato dalla Parte 1, e proseguito il discorso parlando dell'anime: "Ho avuto modo di discutere con la produzione. Mi hanno dato la sensazione di sapere quello che facevano, quindi non sono assolutamente preoccupato. Amo gli anime, ma non ho esperienza nel settore, quindi lascio tutto nelle mani di MAPPA".

Il manga di Chainsaw Man tornerà nel corso del 2021 con la seconda parte, mentre la data di uscita dell'anime dovrebbe essere rivelata al MAPPA Stage 2021 in programma per il 27 giugno. Nel corso dell'evento, dovremmo ricevere anche qualche informazione su L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2.