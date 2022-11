Chainsaw Man, l'autore Tatsuki Fujimoto consiglia due manga ai fan

Chainsaw Man è uno degli anime più discussi della stagione autunnale 2022. Sin dal suo esordio, l'opera ha attratto moltissimi fan, che sono cresciuti a dismisura grazie all'adattamento di studio MAPPA. Ciò ha portare il manga di Chainsaw Man a raggiungere un record a dir poco eccezionale, ovvero le 20 milioni di copie in circolazione.

Sarà sicuramente soddisfatto Tatsuki Fujimoto, da molti considerato uno dei giovani autori più promettenti del Giappone. Il mangaka è dotato di una sensibilità davvero unica, e con Chainsaw Man è riuscito a dar vita a un'opera che si incentra tanto sulla battaglia quanto sulle emozioni dei protagonisti. Fujimoto ha inoltre pubblicato uno one-shot di grande successo in Giappone, intitolato Look Back, arrivato anche in Italia grazie a Star Comics.

Come riportato da @shonenleaks, attraverso il suo particolare profilo Twitter Tatsuki Fujimoto ha voluto raccomandare ai suoi fan due manga: Blue Period e Chaos Game. Le due opere sono molto diverse tra loro, ma hanno entrambe qualcosa in comune con lo stile dell'autore di Chainsaw Man.

Blue Period, manga slice of life arrivato anche in Italia grazie a J-POP, è un'opera dedicata all'arte e alla crescita personale del protagonista Yatora Yaguchi, che dopo aver scoperto la sua passione per il disegno decide di stravolgere completamente la sua vita. Da Blue Period è statto tratto un adattamento anime di 12 episodi disponibile su Netflix.

Chaos Game è invece un'opera recentissima, di cui si sa ancora molto poco. L'autore Daiki Yamazaki sta pubblicando i primi capitoli della storia di Ran Suzuki, coraggiosa giornalista alla ricerca dei casi più oscuri. Un giorno, la ragazza viene alla scoperta di un accordo tra i politi e la malavita giapponese, e da quel momento la sua vita verrà totalmente sconvolta.

Che ne pensate dei consigli di Fujimoto? Leggerete uno dei due manga che ha raccomandato?