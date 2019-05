Chainsaw Man: l'autore di Twin Star Exorcist dedica un disegno a un personaggio

Uno dei nuovi manga di Weekly Shonen Jump che sta acquisendo sempre più fan in Giappone è indubbiamente Chainsaw Man. La nuova serie dell'autore di Fire Punch ha avuto un inizio relativamente difficile, ma la Shueisha ha puntato molto su di lui creando anche un contest ad hoc per far condividere ai fan i propri disegni sulla serie.

Oltre ai fan, però, sembra che anche alcuni professionisti abbiano messo gli occhi su Chainsaw Man. Come accade sovente, anche gli stessi mangaka si citano tra di loro creando illustrazioni di altre opere, e stavolta è il turno di Yoshiaki Sukeno, autore del popolare Twin Star Exorcist, manga pubblicato su Jump SQ sempre della casa editrice Shueisha.

Sukeno ha mostrato da poco una nuova illustrazione dedicata a uno dei nuovi personaggi di Chainsaw Man, Power, la quale è finita anche sulla copertina del volume 2 del manga. Nell'illustrazione di Sukeno, lo sguardo della diabolica ragazza è piuttosto arrabbiato, con l'occhio rosso fiammeggiante, un tema molto spinto verso il rosa e uno sfondo rosso con macchie di sangue in stile splatter.

Indubbiamente arriveranno molte altre fan art dedicate alla serie di Tatsuki Fujimoto col tempo, intanto a voi è piaciuta più questa versione o quella dei quattro vincitori mostrati dalla Shueisha nel concorso?