Chainsaw Man: il bacio più schifoso è stato censurato nell'episodio 7

Denji è finalmente riuscito a ottenere una vita normale, se viene esclusa la sua lotta obbligatoria con i diavoli e un corpo che lo può trasformare in un Chainsaw Man. Ora può finalmente dedicarsi a tutti i sogni di cui aveva discusso con Pochita, tra cui il mangiare e il bere a sazietà e, soprattutto, uscire con una ragazza e fare cose con lei.

Per ora le polemizzate palpatine di Denji hanno realizzato uno dei suoi sogni, anche se non ha trovato soddisfacente tastare il seno di Power. In Chainsaw Man 1x07 però c'è un nuovo passaggio per l'eroe motosega. Dopo la fine della missione, tutta l'unità dei diavoli guidata da Makima si riunisce in un izakaya, una trattoria giapponese, per mangiare e bere insieme. Ci sono sia personaggi che già conosciamo che volti nuovi, ma soprattutto c'è Himeno.

Questa inizia a bere e poi bacia Denji anche usando la lingua, con il protagonista che accetta volentieri. Soltanto che, a un certo punto, Himeno inizia a vomitare nella bocca di Denji, in un bacio che risulterà così schifoso e che causa anche un conato di vomito alla povera Kobeni. Questa scena è stata censurata, con il vomito palesemente pixellato. Continua così la fortuna alterna di Denji con le donne, in attesa di scoprire cosa succederà nei futuri episodi di Chainsaw Man.