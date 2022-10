Chainsaw Man: la prima grande battaglia di Asa e Yoru

Il primo volume della seconda parte di Chainsaw Man è concluso da qualche settimana. Tatsuki Fujimoto ha deciso di portare temporaneamente l'attenzione su altri personaggi, elevando a protagonista la giovane Asa. La ragazza, vittima del diavolo della giustizia, è riuscita a sopravvivere grazie al diavolo guerra.

Questo avvenimento ha creato le condizioni per una parte 2 di Chainsaw Man a prova di bomba: la nuova protagonista è quasi in contrapposizione con Denji e ha le proprie difficoltà, che Fujimoto sta sviscerando capitolo dopo capitolo. La situazione rimane non una delle più rosee dato che la ragazza che pensava essere un'amica, la prima dopo tanto tempo, si è rivelata essere la nuova portatrice del diavolo giustizia.

Così Asa, obbligata da Yoru, entra in battaglia. La trasformazione in Yoru alla fine di Chainsaw Man 106 fa partire lo scontro con Yuko, anche lei trasformata in piena versione demoniaca, con un corpo scheletrico e tante appendici che ricordano tentacoli di carne. Lo scontro andrà a favore di Yoru oppure vincerà il diavolo giustizia che finalmente riuscirà a fare una strage dei compagni di classe? Oppure interverrà Denji rivelando la sua vera identità da diavolo motosega?