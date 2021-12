Chainsaw Man: la bellezza di Makima in vestito nero nel cosplay della russa Xenon

L'anime di Chainsaw Man arriverà nel 2022, ma nel frattempo il manga è già finito. Tatsuki Fujimoto ha pubblicato i suoi 90 e oltre capitoli su Weekly Shonen Jump tra il 2018 e il 2020, in una serializzazione abbastanza breve per i canoni della rivista, ma con Denji che tornerà nel 2022 con una seconda parte del manga.

Non tutti i personaggi faranno però ritorno nella seconda parte di Chainsaw Man. Il manga è stato un'ecatombe, ma non per questo i fan si sono fermati. Ci sono infatti tanti cosplay a tema Chainsaw Man con personaggi vivi e morti. La più amata dal pubblico è sicuramente Makima, la donna dai capelli rossi che incontra Denji nel primissimo capitolo della storia.

In Chainsaw Man la si vede principalmente con l'abito istituzionale, ovvero giacca, cravatta, pantalone elegante e camicia bianca. Ma in alcuni frangenti della storia si presenta in tutt'altri modi: questo cosplay di Makima in abito nero e lungo mostra appunto uno di questi aspetti diversi del capo dell'organizzazione governativa. Nella foto presente nel post, Makima è in mezzo alle acque, mentre la cosplayer russa Xenon ha pubblicato anche un cosplay di Makima più spoiler che trovate nel link alla fonte, da evitare per chi non è in pari col manga.

E se nel manga è già stata fatta un'ecatombe, il cosplay di Makima di Izanamitan la realizza anche in foto.