Chainsaw Man: Buddy Stories, cover e dettagli sulla light novel dell'opera di Fujimoto

Chainsaw Man è stato, e continua ad essere, uno degli shonen più letti e apprezzati degli ultimi anni, capace di conquistare un vasto pubblico di lettori, ancora interessati all’universo creato da Tatsuki Fujimoto, che presto tornerà con la light novel Buddy Stories, di cui Shueisha ha rivelato i primi dettagli.

L’attenzione della community rivolta alla seconda parte del manga, annunciata dallo stesso mangaka, e all’anime prodotto dallo studio MAPPA, potrebbe essere presto catturata dal primo romanzo dedicato all’opera, previsto per il prossimo 4 novembre in Giappone. Pur non essendo molte, le informazioni condivise risultato interessanti in quanto nel corso del libro, scritto da Sakaku Hishikawa, autore con già diverse esperienze di adattamenti di manga, incontreremo alcuni personaggi coinvolti in situazioni inusuali.

Chainsaw Man: Buddy Stories si divide in tre sezioni, dedicate rispettivamente alle coppie Denji e Power, Kishibe e Quanxi, e Himeno e Aki. Nell’annuncio che trovate in calce, viene specificato che Denji e Power vestiranno i panni di detective per risolvere un mistero, mentre sarà approfondita la relazione sentimentale tra Kishibe e Quanxi, per poi donare attenzione al primo incontro tra Himeno e Aki.

Si tratta indubbiamente di un modo interessante di tornare nell’universo narrativo nato dalla mente di Fujimoto, autore di una simpatica cover per il romanzo, riportata in fondo alla pagina, dove Denji e Power sono pronti ad agire come investigatori con tanto di un deerstalker, cappello legato all’iconico Sherlock Holmes.

