Chainsaw Man e la forza di una cacciatrice di diavoli nel capitolo 147

E' finalmente arrivato il capitolo 147 di Chainsaw Man e il manga di Tatsuki Fujimoto continua il suo climax, questa volta ponendo l'accento su una delle cacciatrici di diavoli più potenti della serie. Alcuni di voi potrebbero già sapere di chi stiamo parlando, visto che l'abbiamo conosciuta molto bene nella Prima Parte

Quanxi, nella Prima Parte della serie, era stata presentata come la prima cacciatrice di diavoli della serie. Nell'arco narrativo degli International Assassin, il suo obiettivo è quello di catturare il Diavolo Motosega, ma da quando è apparsa nella Seconda Parte, più precisamente nel capitolo 143 di Chainsaw Man i suoi piani sono diventati altri.

Adesso non è solo una persona di cui Denji e Asa possono fidarsi, ma lavora per la Commissione di Pubblica Sicurezza per fermare una volta per tutte le attività della Chiesa del Chainsaw Man. Quanxi ha stretto un accordo con il Diavolo Balestra, diventando così anche una cacciatrice di demone estremamente forte e potente. Molto probabilmente, non è allo stesso livello dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, ma è comunque un diavolo abile e furbo.

Nel capitolo 147, Quanxi ha dato ancora una volta prova della sua immensa potenza. Da quando il Diavolo Carestia Famine ha messo in pericolo il mondo per il suo piano rivelato nel capitolo 146 di Chainsaw Man. Anche se la sua intenzione è quella di attirare il Diavolo Morte e rendere più potenti Yoru e Denji, questa scelta potrebbe anticipare un'apocalisse.