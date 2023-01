Chainsaw Man campione anche dello streaming: in Giappone è un successo

Il mercato dello streaming è in forte crescita e negli ultimi tempi il numero di visualizzazioni all'interno dei vari portali sta diventando un parametro che può agevolare la messa in produzione di un eventuale sequel. Chainsaw Man non è diventato solo un fenomeno televisivo ma anche e soprattutto online.

La stagione 2 di Chainsaw Man potrebbe farsi attendere più a lungo del previsto, tuttavia le possibilità di un seguito sono molto elevate visto che i requisiti l'anime li ha registrati praticamente tutti. L'adattamento televisivo del manga di Tatsuki Fujimoto ha trionfato come shonen dell'anno ma non solo visto che alcuni dei principali servizi di streaming in Giappone hanno riportato cifre straordinarie in termini di visualizzazione della stagione 1.

Abema e Niconico sono due di queste nonché quelle che riportano il quantitativo di visualizzazioni degli anime all'interno del portale. A trionfare questo autunno è stato proprio Chainsaw Man con un numero complessivo di visual attorno ai 13 milioni, una cifra straordinaria se pensate che nel Sol Levante continua ad essere popolare la distribuzione televisiva.

Secondo voi, invece, questi dati contribuiranno a spingere Studio MAPPA ad annunciare il seguito? Diteci che ne pensate, come ormai di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.