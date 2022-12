Chainsaw Man, una vita da cani nella decima ending dell'anime

Grazie all'esibizione di strapotenza di Makima in Chainsaw Man 1x09, il gruppo di attentatori al servizio del Diavolo Pistola è stato respinto. Le conseguenze per la Pubblica Sicurezza sono comunque disastrose, poiché numerosi cacciatori di diavoli sono caduti vittima dell'attacco dei nemici.

Mentre Aki fa i conti con la sofferenza causata dalla morte di Himeno, in Chainsaw Man episodio 10 Denji e Power vengono sottoposti a un brutale addestramento. La majin e l'uomo motosega dovranno riuscire a sconfiggere l'agente Kishibe, che li uccide e poi resuscita fin quando i due non diventeranno forti abbastanza da resistergli.

A ogni modo, anche in questa puntata è andata in onda una diversa sigla di chiusura. La ending 10 di Chainsaw Man è "DOGLAND" del gruppo PEOPLE 1. La traccia è accompagnata dal filmato che trovate in calce all'articolo, condiviso su varie piattaforme da Studio MAPPA.

Il tema di chiusura comincia con Denji seduto su una poltrona e circondato da cani. Dopo essere stato sparato in testa e aver riaperto gli occhi, il protagonista comincia una corsa sfrenata in cui si imbatte nei mostri che ha combattuto finora. Fuggito, riesce infine a ricongiungersi ai compagni Power e Aki. Ecco invece i segreti della ending 8 di Chainsaw Man.