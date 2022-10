Chainsaw Man: quanti capitoli adatterà la prima stagione?

L’ottima prova di qualità dimostrata nei primi due episodi di Chainsaw Man da parte di studio MAPPA ha incrementato le aspettative dei fan del manga di Fujimoto riguardo alcuni dei momenti più emblematici dell’avventura di Denji nel mondo dei cacciatori di diavoli. Ma quali saranno gli archi narrativi adattati nel corso della prima stagione?

La produzione ha già confermato che la prima parte dell’anime di Chainsaw Man sarà composta da 12 episodi in totale. Un dato che messo in correlazione col ritmo in cui vengono adattati gli eventi raccontati nel manga può aiutare a comprendere quale sia il momento migliore e più probabile per chiudere la prima stagione.

Supponendo infatti che l’avanzamento della storia di Denji continui ad avere un ritmo serrato quanto quello mostrato nei primi due episodi, è possibile che la prima stagione dell’anime si concluda con l’arco narrativo della ragazza bomba, narrato dal capitolo 40 fino al capitolo 52 del manga di Fujimoto. Inoltre, per finire in maniera più che spettacolare la stagione sarebbe incredibile vedere adattata l’intensa e sanguinosa battaglia tra il Diavolo Motosega e il Diavolo Bomba. E voi cosa ne pensate? Quale sarà il finale della prima stagione di Chainsaw Man? Ditecelo nei commenti.

