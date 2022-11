Chainsaw Man: quanti capitoli del manga verranno adattati nella prima parte dell'anime?

Con cinque episodi attualmente disponibili alla visione in streaming sulla piattaforma di Crunchyroll, Chainsaw Man può già essere considerato come l'anime più popolare del palinsesto autunnale del 2022. Ma per quante settimane ancora ci farà compagnia la serie, e soprattutto fino a che capitolo del manga adatterà?

Per la prima stagione dell'anime, Studio MAPPA ha realizzato 12 episodi di Chainsaw Man. Questa scelta ha inizialmente creato stupore, poiché in controtendenza contro lo standard dei 24 episodi a stagione. Vista e considerata la qualità tecnica esibita dallo studio d'animazione, questa scelta ha ora un senso logico.

Il 15 novembre verrà trasmesso Chainsaw Man 1x06, di cui vi proponiamo un'anteprima, per cui l'anime è già arrivato al giro di boa. All'uscita della sesta puntata, mancheranno solamente altri 6 episodi alla fine dell'appuntamento. Il 27 dicembre è dunque prevista la programmazione dell'ultima puntata di Chainsaw Man.

Considerando il formato ridotto e analizzando il ritmo sostenuto da MAPPA durante la narrazione delle puntate, possiamo immaginare fino a dove si spingerà l'anime. Il quinto episodio di Chainsaw Man adatta fino al capitolo 15 del manga. In media ogni episodio adatta 3 o 4 capitoli, per cui possiamo supporre che la stagione 1 della serie anime adatterà fino a più o meno la metà della prima parte del manga. La saga iniziale di Chainsaw Man è composta da 8 archi narrativi e l'anime potrebbe coprirne 4. Il dodicesimo episodio dovrebbe dunque concludersi con la fine dello scontro tra Chainsaw Man e Katana Man.