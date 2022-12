Chainsaw Man fa capolinea in Messico: ecco la metropolitana interamente personalizzata

Chainsaw Man sta conquistando il pubblico di tutto il mondo grazie ad una storia intrigante e ad un comparto tecnico davvero straordinario, merito del coinvolgimento di Studio MAPPA che ha dato ampia libertà creativa ai propri dipendenti. In Messico il successo dell'anime ha inoltre coinvolto diverse iniziative.

Ancora una volta è il Messico a tornare virale per un trend legato a Chainsaw Man, vi ricordiamo infatti l'intervista in una tv locale ad un cosplayer di Denji. Il celebre Paese, tuttavia, è recentemente tornato a far parlare di sé per un'altra iniziativa originale che ha ovviamente fatto il giro del mondo e conquistato i maggiori trend dei social

Si tratta di un'iniziativa a Guadalajara, la capitale del Jalisco in Messico, dove per questioni promozionali un'intera linea metropolitana è stata arricchita da una livrea speciale a tema. La metro in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, tinge i vagoni di vario colore e con i personaggi principali dell'anime, come Denji, Power, Makima ed Aki, disegnati interamente lungo tutte le carrozze.

Un'idea piuttosto particolare che ha sicuramente conquistato nuovamente l'attenzione del pubblico, sintono della grande popolarità in America Latina dell'opera. E voi, invece, cosa ne pensate di questa metropolitana a tema Chainsaw Man? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.