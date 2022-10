Chainsaw Man: la catena fast-food di KFC omaggia il Pochita-pollo

Chainsaw Man è attualmente uno degli anime di successo della stagione, una serie che in appena tre episodi ha già raccolto un incredibile consenso da parte della community. Com'era prevedibile, diverse aziende di successo hanno colto l'occasione per sponsorizzare i propri prodotti attraverso il franchise.

L'episodio 3 di Chainsaw Man ci ha permesso di fare la conoscenza di Power, il demone-sangue che ha fatto impazzire il web grazie al suo eccentrico carattere e al suo background. In coppia con Denji, infatti, i due sono partiti per la loro prima vera missione nel tentativo di recuperare un gattino tanto caro a Power dalle grinfie del demone-pipistrello.

La missione è stata caratterizzata dall'imprevedibilità, visto che il rapporto tra la collega e il gatto ha ricordato al protagonista quello con Pochita, il demone-motosega che lo ha supportato in tanti anni. A tal proposito, la celebre catena di fast-food KFC ha omaggiato proprio Pochita ma nei panni di un'aletta di pollo fritta come potete notare voi stessi nell'immagine allegata in calce alla notizia e che è divenuta virale in rete con oltre 224mila piace su Twitter.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa trovata pubblicitaria da parte di KFC, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.