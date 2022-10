Chainsaw Man, per celebrare Halloween un fan crea una zucca-Pochita

Chainsaw Man, successone anime già annunciato della stagione autunnale 2022, sta rispettando le aspettative. Il prodotto di Studio MAPPA ha mostrato delle splendide animazioni, definite da molti una vera e propria "gioia per gli occhi". Nell'ultimo episodio uscito, Chainsaw Man 1x03, abbiamo visto la battaglia con il Diavolo Pipistrello di Denji.

E mentre siamo in attesa di Chainsaw Man 1x04, si sta anche avvicinando Halloween. La festa del 31 ottobre si sposa alla meraviglia con l'opera di Fujimoto, che con il suo tratto dalle linee decise ha saputo creare dei diavoli che definire inquietanti è davvero riduttivo.

Un fan ha così pensato di dedicare una zucca di Halloween a Pochita di Chainsaw Man. Il piccolo diavolo motosega, che nella serie si è unito a Denji, è stato amatissimo sin dal primo episodio grazie al suo design chibi e grazioso, nonostante la motosega sul muso. @edpanart ha quindi pensato bene di tributare a Pochita la sua Jack O'Lantern, che potete vedere nel tweet in fondo a questa notizia. La zucca è praticamente identica al cagnolino motosega di Denji: un lavoro davvero ben eseguito.

I primi tre episodi dell'anime di Chainsaw Man sono già disponibili in simulcast su Crunchyroll, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana. Se non gli avete ancora dato una possibilità, vi consigliamo caldamente di farlo: siamo sicuri che non ve ne pentirete.