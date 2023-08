Chainsaw Man al centro di nuovi rumor! Stagione 2 e film anime in arrivo nel 2024?

L'adattamento di Chainsaw Man è stata una delle uscite più controverse di fine 2022. Con Chainsaw Man Studio MAPPA aveva firmato lo shonen dell'anno, ma ciò non si è rivelato abbastanza per convincere il fandom, che ha alzato diversi polveroni su una produzione che pare non rispecchiare i toni e le atmosfere del manga di Tatsuki Fujimoto.

La stagione d'esordio di Chainsaw Man non si è rivelata il successo assoluto che si pensava dovesse essere. A fare da contraltare al livello tecnico spettacolare, il pubblico è convinto che MAPPA abbia privato l'anime di tutta l'essenza dell'opera del sensei Fujimoto. Tuttavia, lo studio d'animazione e Chainsaw Man potrebbero riscattarsi molto presto.

Terminato ormai da diversi mesi, l'anime di Chainsaw Man è scomparso nel nulla. MAPPA non ha mai ufficializzato la produzione di una seconda stagione, che tuttavia visto la popolarità del manga omonimo è praticamente certa. Probabilmente, lo studio sta tergiversando per schiarirsi meglio le idee.

Già a fine giugno dei rumor indicavano il ritorno di Chainsa Man con la Stagione 2 dell'anime e con un esplosivo debutto cinematografico. Queste voci, trovano conferma nelle parole di nuovi leak. MAPPA starebbe lavorando a un film anime di Chainsaw Man, ma non solo, anche al seguito dell'adattamento animato. A rivelare in anteprima queste importanti informazioni è l'insider @Tsumize, secondo cui entrambi i progetti arriverebbero nel 2024. Visti gli impegni di MAPPA, l'uscita del film di Chainsaw Man e della seconda stagione dell'anime è plausibile per la primavera o l'estate del nuovo anno.