Chainsaw Man: chi è il primo antagonista della serie?

Da ormai qualche settimana, il manga di Chainsaw Man si è addentrato nella sua seconda parte, portando i lettori a fare la conoscenza di nuovi personaggi. Tuttavia, l'esordio della serie anime ci riporta indietro dal primo, storico nemico. Ricordate chi è il primo antagonista di Chainsaw Man?

Con un esordio stellare, la prima puntata di Chainsaw Man presenta agli spettatori Denji e il suo amico Pochita. Il ragazzo vive di stenti in un'abitazione sporca e invivibile. Ciò a causa del debito contratto da suo padre, che dopo essersi suicidato ha lasciato in eredità a lui. Per ripagare il debito Denji è stato costretto a vendere i suoi organi e a lavorare come Devil Hunter per il suo strozzino. Tuttavia, deve ancora moltissimi soldi al boss della yakuza.

Denji è quello che si potrebbe definire il cagnolino perfetto, non si fa domande e non protesta per alcun tipo di lavoro. Nonostante ciò, un giorno il suo creditore lo attira in trappola. Questo accade a causa della comparsa del primo antagonista della storia scritta da Tatsuki Fujimoto, il Devil Zombie.

L'odio profondo verso i Devil Hunter porta il Devil Zombie a ingannare gli uomini della yakuza e a farli cadere sotto il suo controllo con un patto. Divenuti zombie pronti a obbedire alla volontà del diavolo, i numerosi criminali non-morti sovrastano Denji e lo uccidono.

Tuttavia, anche Denji, ormai morto e fatto a pezzi, riesce a stringere un patto con il suo Pochita. Il ragazzo rinasce come l'Uomo Motosega e in pochi attimi fa a brandelli sia lo Zombie Devil che i suoi schiavi. Poco dopo, il Chainsaw Man riceve una particolare proposta. Voi lettori della serie manga ricordavate ancora l'identità del primissimo antagonista?