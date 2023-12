Chainsaw Man: chi è davvero Makima? L'enigma dietro il personaggio

Uno dei fattori che rende Chainsaw Man così magnetico agli occhi dei lettori, è da ritrovare nei personaggi, propriamente lontani e sovversivi rispetto ai canoni degli shōnen classici. Ma forse la figura più iconoclasta di tutto il manga è proprio Makima, che seduce gli spettatori (e lo stesso Denji) grazie all'impenetrabilità del suo carattere.

Quel che porta la donna ad essere una figura così eminentemente ambigua, sta proprio nell'intransigenza con cui Fujimoto la scardina da qualsiasi preconcetto o giudizio univoco che potremmo formare sul personaggio. D'altronde in tutto il corso di Chainsaw Man, almeno per quanto riguarda la prima parte del manga, lei non rivela mai le sue reali intenzioni, se non quelle di vivere per l'eternità al fianco dell'eponimo Demone Motosega. Makima, di fatto, appare come un enigma, quale una maschera che non eviscera mai cosa si cela dietro ciò che nasconde, ed è proprio questa sua allergia alla chiarezza che fonda la personalità magnetica del personaggio, costituendo di conseguenza il principio dell'investimento emotivo provato dai lettori/spettatori nei confronti della micidiale Devil Hunter.

La tensione che Makima scatena nel cuore di Denji e di chi le sta attorno, risiede da un lato in una fisicità tanto accattivante quanto ermetica, misteriosa, al punto che non si sa mai dove sia diretto il suo sguardo né cosa cerchi per davvero; dall'altro nella sua stessa natura (a chi sta in pari con il solo anime, si consiglia di non proseguire) di Diavolo del Controllo, che non le consente di provare vere emozioni nei confronti del prossimo, né di vedere gli esseri umani come “persone”.

Ciò che lega Makima a Denji (ma a qualunque altro personaggio) non è quel sentimento di complicità emotiva che possiamo vedere, ad esempio, nel rapporto d'amicizia tra Naruto e Gaara o nella necessità di Rufy di preservare l'incolumità dei compagni anche in mezzo al disastro; per nulla. L'unico motivo per cui Makima finge di interessarsi al protagonista è Chainsaw Man: non lo vede perciò come un individuo singolare, ma come uno strumento per sublimare le sue fantasie, tanto che alla fine della prima parte del manga Denji riuscirà a prevalere su di lei proprio perché Makima, non avendolo mai visto come un soggetto meritevole di attenzione, non percepisce il suo odore mentre la sta colpendo con un attacco mortale.

I poteri che contraddistinguono la donna sono inoltre riconducibili alle strategie del controllo. Per Makima ogni persona (o meglio, soggetto) che incontra è equiparabile ad un utensile, uno strumento di cui si potrà servire ogni qualvolta ne sentisse il bisogno. Tanto che anche la sua amica/rivale Quanxi o il suo collega Kishibe stentano sempre a rivelare le loro intenzioni davanti alla donna proprio per paura di rimanere ancorati al suo giogo demoniaco.

Il destino di Makima sembra (ma lo è davvero?) segnato, e non sappiamo se nel corso oppure al termine della Parte 2 di Chainsaw Man la sua vera personalità potrà riemergere nella figura di Nayuta, essendo la ragazza la nuova reincarnazione del Diavolo del Controllo. Ma data la capillarità con cui il personaggio è entrato nell'immaginario collettivo, non è poi così azzardato ipotizzare che nel prossimo futuro Fujimoto possa darci un segnale importante a riguardo.