Chainsaw Man: chi è Power, il Diavolo Sangue? Analisi del personaggio

La prima stagione di Chainsaw Man ci ha presentato Power, un personaggio tanto interessante quanto enigmatico. Questa graziosa ragazza è in realtà il potente Diavolo Sangue, che incarna la paura degli uomini per il sangue. Anche se dovrebbe essere un'antagonista nella serie, è difficile collocarla come "cattiva".

A differenza di Denji che è rinato come ibrido diavolo-uomo dopo che Pochita l'ha salvato dalla morte, Power è un diavolo nato nel corpo di un umano morto, pur conservando i suoi poteri demoniaci. Dunque, non ha alcun tipo di informazioni sulla vita passata dell'adolescente che possedeva precedentemente il corpo.

Ciò che conta davvero è che Power, a differenza degli altri Diavoli, ha cominciato un percorso per potersi redimere dai suoi errori e placare i suoi istinti da demone. Nei suoi flashback apprendiamo che Power era un Diavolo quasi animalesco: assetata di sangue, mangiava tutto ciò che poteva. Fin quando, un giorno, non incontra un gatto randagio e se ne innamora.

Vedere quella dolce creatura indifesa ha fatto scattare qualcosa nella sua mente e a quel punto il piccolo Meowy è diventato il gatto domestico di Power e il suo primo amico. Per questo motivo, Power è riuscita ad essere abbastanza affidabile da diventare a sua volta una cacciatrice di diavoli a servizio di Makima e, successivamente, diventare una compagna di Denji.

