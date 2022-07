Chainsaw Man: quanto è coinvolto Tatsuki Fujimoto nella produzione dell'anime?

Pensando alle produzioni più attese del 2022, Chainsaw Man ad opera dello studio MAPPA si posiziona sicuramente tra le prime posizioni. MAPPA ha raggiunto livelli produttivi impressionanti, basti pensare al salto di qualità nella Final Season di Attack on Titan, e il panel tenutosi durante l’Anime Expo ha reso ancora più interessante la produzione.

All’incontro era presente il direttore aziendale ed esecutivo di MAPPA, Makoto Kimura, il quale ha apertamente discusso del prezioso coinvolgimento e contributo dato in tutte le fasi produttive dell’autore del manga di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Il mangaka, infatti, nonostante tutti i suoi impegni relativi prima alle diverse storie one shot, come Goodbye Eri e Look Back, recepite con entusiasmo dalla critica, e alla seconda parte del manga, starebbe lavorando a stretto contatto con lo staff.

Stando a quanto affermato da Kimura, Fujimoto è stato disponibile sin dalla pre-produzione, e ha partecipato attivamente nelle fasi di casting, pianificazione generale, e della decisione della colonna sonora. Kimura ha sottolineato quanto sia stato fondamentale un confronto così diretto e continuo con Fujimoto, in quanto vogliono ricreare e trasmettere quanto espresso nel manga originale, senza apportare alcuna censura. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per approfondire ulteriormente l'argomento vi lasciamo alle altre informazioni sull'anime condivise dallo studio MAPPA.