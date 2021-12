Chainsaw Man sarà a colori: l'annuncio di Shueisha per la nuova edizione

I manga sono sempre in bianco e nero, ma talvolta in Giappone pubblicano anche le versioni a colori. Succede per pochi manga, in particolare i più famosi come ONE PIECE, Dragon Ball e Naruto. La versione colorata ora però sarà disponibile anche per un altro manga, un successo recente di casa Shueisha: Chainsaw Man.

Sotto l'etichetta "Digital Colored Comics", Shueisha è pronta a pubblicare Chainsaw Man a colori in Giappone, con tutti gli undici volumi che compongono la prima parte della storia disponibili a dicembre. La pubblicazione negli store digitali nipponici sarà infatti a strettissimo giro: la data prevista per l'uscita è il 20 dicembre 2021, quindi tra appena due settimane, con i volumi che saranno tutti disponibili in contemporanea.

In questo modo, chi non l'ha ancora letto può pensare di recuperare Chainsaw Man con una versione a colori preparata digitalmente dallo stesso staff di Shueisha che si è occupato delle edizioni a colori degli altri manga, in attesa che arrivi la seconda parte di Chainsaw Man nel 2022 insieme all'anime.

Chainsaw Man è un manga di Tatsuki Fujimoto pubblicato tra il 2018 e il 2020 su Weekly Shonen Jump, con 11 volumi totali e che segue la storia di Denji, un ragazzo orfano e che vive in povertà che stringerà un patto con il cuore del diavolo motosega.