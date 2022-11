Chainsaw Man colpise ancora: Denji virale in una trasmissione tv messicana

Chainsaw Man è un vero e proprio fenomeno del momento, una serie che farà parlare di sé a lungo visto che Studio MAPPA ha puntato moltissime risorse sul progetto. Probabilmente, infatti, l'anime riceverà anche una seconda stagione se il successo dovesse continuare a mostrarsi così forte nelle prossime settimane.

La popolarità dell'adattamento anime del manga di Fujimoto sensei è tale che la scena tra Denji e Power dello scorso episodio è già diventata una figure ufficiale. Questo Halloween, in particolare, è stato caratterizzato da numerosi giovani che hanno interpretato il protagonista di Chainsaw Man nei panni del suo diavolo, come ha fatto una cosplayer in Messico.

La giovane ragazza, infatti, è diventata virale sul web per essere stata intervistata in diretta da una tv messicana. La scena ha divertito molto la community tanto che la serie è entrata per un po' anche nei maggiori trend di Twitter. In calce alla notizia, a tal proposito, potete dare un'occhiata ad un fotogramma che ritrae una porzione dell'intervista con la cosplayer vestita da Denji.

Prima di salutarvi non ci resta che rimandarvi ad una delle novità del merchandising di Chainsaw Man dedicate ad un paio di sneaker custom di Pochita.