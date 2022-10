Chainsaw Man: ecco come apparirebbe Power con lo stile di altre opere famose

L'anime di Chainsaw Man, dopo mesi di attesa, indiscrezioni e rumors è finalmente cominciato con un primo episodio che è partito col botto. Molto presto gli spettatori inizieranno a fare la conoscenza di tutti i personaggi principali tra cui Power, una dei protagonisti della serie.

L'episodio 1 di Chainsaw Man ha subito messo Denji di fronte ad un bivio: vita o schiavitù. Una risposta che è arrivata abbastanza velocemente dopo che Makima ha offerto al nostro sfortunato eroe una sostanziosa ed abbondante colazione. Ad ogni modo, tra i personaggi più amati dell'intero franchise spicca senza alcun dubbio Power, un diavolo parte integrante della quadra speciale proprio di Makima.

A tal proposito, proprio lei è stata recentemente omaggiata in una particolare rappresentazione grafica a cura di a2t.will.draw che ha provato ad immaginare il personaggio in questione con lo stile di alcuni dei titoli più popolari di Jump e non solo. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata a come apparirebbe Power con lo stile di Bleach, ONE PIECE, Dragon Ball e tanti altri ancora.

