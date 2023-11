Chainsaw Man, come apparirebbe Yoru nell'anime? Eccola in questa fanart

L'anime di Chainsaw Man è stato un vero successo sotto ogni punto di vista. Le vendite dell'opera originale, scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto, sono aumentate a dismisura ed è fra i titoli più letti dell'app Manga Plus di Shueisha. Purtroppo, ancora non ci sono notizie su una possibile seconda stagione della serie animata.

Mentre i fan attendono nuove notizie sulla serie animata, un fan del franchise ha immaginato come potrebbe essere Yoru nell'anime. Ecco la fanart dell'artista Muhammad D. Setiawan (shiredora_), disponibile in basso.

Per chi ha seguito solo l'anime di Chainsaw Man, Yoru è il Diavolo Guerra, dunque uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che debutta ufficialmente nella Seconda Parte del manga. Con il passare dei capitoli diventa una figura centrale nella serie.

L'illustrazione dà vita a Yoru per come potremmo vederla nell'anime. Le cicatrici sul volto e i colori ricordano molto fedelmente il Diavolo Guerra, mentre lo stile è molto simile a quello della prima stagione di Chainsaw Man, realizzato dallo Studio MAPPA.

In ogni caso, siamo molto lontani dal vedere Yoru animata, il suo ingresso in scena avviene infatti in una fase molto più avanzata rispetto alla prima stagione targata MAPPA. Se non riuscite proprio ad aspettare notizie sulla seconda season noi vi abbiamo consigliato quattro anime simili a Chainsaw Man.



Infine, qui vi abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere su Chainsaw Man 2.