Chainsaw Man: come sarebbe Pochita nella vita reale? Ecco un video!

Pochita è senza dubbio la mascotte di Chainsaw Man. Questo personaggio, che incarna la paura delle persone per le motoseghe, è il contrario di ciò che ci si aspetterebbe da un diavolo che si ciba delle fobie umane. In realtà, Pochita ha le sembianze di un dolce cagnolino ed è l'amico più fedele di Denji.

Proprio tutti questi particolari l'hanno reso un personaggio molto amato dai fan, anche se compare per poco tempo sullo schermo. Addirittura Pochita è stato protagoniste delle elezioni argentine e il video in questione è diventato subito virale. Ma come sarebbe Pochita se esistesse anche nella vita reale?

Un recente video pubblicato dallo Youtuber americano JAIRUS OF ALL ha mostrato Pochita in vesti di vera e propria motosega. Questi artisti hanno provato ad utilizzare un Pochita nella vita reale per abbattere demoni e mostri - che in questo caso sono solo angurie - come faceva Denji prima di diventare un ibrido umano-diavolo.

Ovviamente il video è diventato immediatamente virale su tutti i social. Non solo JAIRUS OF ALL ha mostrato dettagliatamente come ha creato un Pochita in carne ed ossa, ma ha anche mostrato come agirebbe in battaglia. Non solo per combattere i diavoli, Pochita è bravissimo anche a tagliare alberi e molto altro ancora! Vi lasciamo il video all'interno di quest'articolo.

Nonostante il grande successo, Chainsaw Man deve ancora ricevere una seconda stagione, né tanto meno è stata annunciata. Ecco quali anime dovrebbero ricevere un sequel al più presto.