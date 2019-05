Chainsaw Man: ecco i contenuti extra presenti nel volume 2

Weekly Shonen Jump ha iniziato da pochi mesi a pubblicare Chainsaw Man, nuova serie dell'autore di Fire Punch Tatsuki Fujimoto. La serie è attualmente a ventuno capitoli e sta coinvolgendo nella storia di Denji sempre più fan. Questo mese è infatti in arrivo anche il secondo volume della serie, che raccoglierà i capitoli dall'8 al 16.

Con l'uscita ufficiale prevista per oggi 2 maggio, in rete sono già spuntati le prime immagini con tutti i contenuti extra del secondo volume di Chainsaw Man. Avevamo già visto la copertina rosa con Power, mentre in calce possiamo osservare tutti i contenuti extra inseriti da Fujimoto, preparati per i fan che acquistano il volume.

Si passa da simpatiche scenette che coinvolgono Pochita, il demone che è stato assorbito nel primo capitolo da Denji e che gli ha consentito di trasformarsi in una motosega umana, ad alcune storie extra che coinvolgono i personaggi del gruppo. Un esempio è il primo caffè assaggiato da Denji e Power sotto consiglio di Aki, ma a differenza di quest'ultimo, i due mezzi demoni non sono in grado di apprezzarne il gusto.

Una seconda storia extra risale invece a prima che la trama partisse, con un frammento di passato di Denji e Pochita. Il primo non ha mai cucinato o mangiato correttamente a causa della sua povertà, ma prova comunque a fare un impasto di acqua e farina. Considerato l'evento speciale, aggiunge anche dello zucchero e mescola tutto, finendo per mangiarlo con il suo compagno.

Chainsaw Man è pubblicato su Weekly Shonen Jump da dicembre 2018, mentre i capitoli sono disponibili settimanalmente anche sull'app MangaPlus di Shueisha in inglese.