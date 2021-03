Chainsaw Man continua a crescere: i nuovi dati di vendita con l'undicesimo volume

Nonostante la conclusione, Chainsaw Man si prepara su Shonen Jump+ per una seconda parte. Ritroveremo ancora una volta Denji, alle prese con una vita completamente diversa rispetto a prima.

Tuttavia, i lettori giapponesi che stanno seguendo la storia via tankobon hanno soltanto ora potuto mettere le mani sul finale della prima parte di Chainsaw Man. In Giappone infatti la serie conclusasi su Weekly Shonen Jump a dicembre 2020 ha visto soltanto il 4 marzo l'esordio dell'undicesimo volume della storia.

In contemporanea, Shueisha ha comunicato che Chainsaw Man sta continuando a crescere sul fronte delle vendite. Accumulando sia i dati dei volumi cartacei che quelli digitali, i primi 11 volumi di Chainsaw Man hanno una tiratura di 9,3 milioni di volumi, ovvero circa 840.000 copie a tankobon. Numeri davvero alti per un manga che non ha ancora un anime in pubblicazione, anche se l'adattamento di Studio MAPPA arriverà nei corso di quest'anno sulle emittenti giapponesi. Con la seconda parte in arrivo, sicuramente questi numeri saranno destinati ad aumentare.

Chainsaw Man è una serie scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto per Weekly Shonen Jump, con una pubblicazione proseguita da dicembre 2018 a dicembre 2020, per un totale di 97 capitoli. L'opera ricomincerà su Shonen Jump+ nel corso del 2021.