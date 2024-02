Chainsaw Man, che cosa sappiamo sulla Stagione 2 dell'anime?

Basato sul manga di Tatsuki Fujimoto, l'anime di Chainsaw Man è cruento e stravagante: il cast eccentrico di antieroi e la trama oscura sono riusciti a rendere quest'opera uno dei migliori dark shonen nell'industria degli anime e dei manga. Con un film all'orizzonte, cosa sappiamo su una possibile seconda stagione di Chainsaw Man?

Al momento, non c'è alcuna conferma di una possibile seconda stagione di Chainsaw Man, ma data la popolarità della serie, sembra probabile che quest'ultima arrivi molto presto. L'opera del talentuoso Tatsuki Fujimoto è diventata uno dei manga shonen più amati, e l'anime ha riscosso altrettanto successo.

Numerosi leak hanno confermato che Studio MAPPA abbia una seconda stagione di Chainsaw Man in cantiere. Le fughe di informazioni avevano rivelato che un film avrebbe preceduto i nuovi episodi dell'anime, e così è stato: Chainsaw Man The Movie Reze Arc è stato confermato pochi mesi fa da parte dello staff del franchise. Questo dettaglio lascerebbe sperare ad un ritorno sul piccolo schermo dell'opera.

Anche se non è stato diffuso ancora nulla di ufficiale a riguardo, alcuni indizi lasciano immaginare che lo Studio MAPPA potrebbe star effettivamente lavorando sulla seconda stagione di Chainsaw Man. Con altri progetti completati, ci si aspetta che la casa d'animazione si concentri presto sulla produzione della seconda stagione. Cast e staff della prima stagione potrebbero tornare per la seconda, garantendo la qualità del titolo. Con talenti come il produttore Keisuke Seshimo e il regista Ryu Nakayama, la seconda stagione promette di essere altrettanto coinvolgente della prima.