Chainsaw Man: un cosplay di Aki Hayakawa virale in questo video di Jams0

Nel palinsesto autunnale del 2022, che chiuderà l'anno, hanno fatto il loro debutto nuovi anime. Tra questi, il più atteso è stato l'adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto distribuito su Crunchyroll. L'inizio di Chainsaw Man è stato col botto ma gli episodi successivi non hanno di certo abbassato la tensione.

I rapporti che si vengono a creare tra i vari personaggi aiutano a rendere godibile quest'anime, con tutti i protagonisti di Chainsaw Man che in un modo o nell'altro riescono a brillare, dando sfoggio del loro carattere particolare. Anche Aki Hayakawa riesce a emergere in questo mondo dove la morte sembra nascondersi dietro ogni angolo. Il cacciatore di diavoli al servizio di Makima sembra essere molto dotato ed è diventato subito uno dei simboli dell'anime.

Ora viene evocato. Il Kon, in questa situazione, non serve per evocare la volpe ma per lanciare nella realtà questo cosplay di Aki Hayakawa da Chainsaw Man diventato virale. Su Tik Tok ha infatti iniziato a girare da qualche giorno il video di Jams0 che, ovviamente aiutato da un bel po' di grafica digitale, ha realizzato questo Aki mentre evoca il suo famoso lupo bianco gigante, mettendosi in posa con le dita unite come si vede negli episodi dell'anime.

E ora per Aki arrivano nuove sfide da affrontare.