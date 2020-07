Chainsaw Man: questo cosplay di Denji è pronto ad ammazzarvi brutalmente

Ormai Chainsaw Man è iniziato da più di un anno e mezzo su Weekly Shonen Jump. Tatsuki Fujimoto, famoso per Fire Punch, è approdato sulla rivista maggiore per presentare la sua folle storia riguardante Denji, un ragazzo che vive nella povertà più assoluta insieme a un esserino chiamato Pochita e che ogni giorno è costretto a lavori degradanti.

Chainsaw Man sta ricevendo varie nomination a vari premi noti e meno noti del Giappone, ciò è dovuto naturalmente alla sua qualità e alla popolarità ottenuta nel mondo dei manga. È stato anche noto per aver portato il sesso lesbo su Weekly Shonen Jump con una pagina a colori al limite dello scandalo e, mentre la storia di Fujimoto va avanti, i fan che leggono sono ancora più entusiasti per gli ultimi sviluppi.

Quando una storia diventa abbastanza popolare naturalmente iniziano a fioccare in rete anche i cosplay. Il protagonista Denji ha preso vita con tanto di motoseghe nel cosplay realizzato da RageGearProps. Nella foto che si può vedere in basso, che contiene anche un paragone col personaggio apparso sulla copertina di Chainsaw Man 1, si vede il Denji realistico vestito con la classica camicia e pantalone che usa per lavoro ma naturalmente l'attenzione si concentra sulla motosega che ha sulla testa e le due lame che spuntano dalle braccia.

Sicuramente se dovesse arrivare un anime di Chainsaw Man questo genere di cosplay fioccheranno in ogni fiera del mondo. Cosa ne pensate di questa rappresentazione di Denji?