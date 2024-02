Chainsaw Man: un cosplay di Denji e Reze, dolce e drammatico

Chainsaw Man è pronto a tornare in formato anime, ma questa volta sul grande schermo e introducendo un nuovo personaggio: la dolce Reze, che affiancherà Denji nel suo ruolo da protagonista, promettendo delle svolte narrative emozionanti. Seppur apparentemente agli antipodi, la coppia mostrerà di avere una chimica pazzesca.

Denji ha passato un'infanzia brutale, in cui sin da bambino ha dovuto combattere per guadagnare quel poco denaro che gli serviva per sopravvivere. Senza genitori, l'unica famiglia che avuto è stato Pochita, il Diavolo Motosega dalle fattezze di un docile cagnolino. In punto di morte, quest'ultimo ha giurato eterna fedeltà al suo padrone, sacrificandosi per lui e dando vita al Chainsaw Man.

In questa nuova realtà al comando di Makima, l'Ufficiale della Pubblica Sicurezza, Denji intreccerà la sua vita con quella di Reze, un personaggio enigmatico che verrà presentato per la prima volta nel film Chainsaw Man Reze Arc. Senza immergerci in un territorio di spoiler, scopriamo questa coppia nella rivisitazione dei cosplayer cosplayeraxil_darko e shounen_team.

In questo cosplay di Denji e Reze da Chainsaw Man, la ragazza cerca di fermare il suo amico, trasformato nell'Uomo Motosega. Giovane barista, anche Reze è di umili origini e sin dalla più giovane età si è impegnata per vivere nel mondo crudele creato da Tatsuki Fujimoto. I due protagonisti condividono non solo un carattere solare e giocoso, ma anche la voglia di vivere una normale adolescenza.