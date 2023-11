Chainsaw Man: un cosplay di Denji e Reze da Halloween con una star della UFC

Gli anime stanno conquistando sempre più persone nel mondo. L'animazione giapponese, che già da diversi decenni era ben radicata anche nelle trasmissioni occidentali, ha guadagnato ancora più spazio e i nuovi lavori stanno conquistando sempre più pubblico. Uno degli anime degli ultimi anni che si è fatto conoscere è Chainsaw Man di Studio MAPPA.

MAPPA ha convinto con Chainsaw Man, proponendo un anime dinamico e adrenalinico, col giusto ammontare di splatter e con la fedeltà tenuta all'opera originale scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. In attesa di Chainsaw Man stagione 2, i fan continuano a godersi la storia, chi riguardando i primi episodi chi invece passando al manga, ancora in corso con una seconda parte su Shonen Jump+. Tra il pubblico non mancano personaggi famosi, come la star della UFC Max Holloway. Il marzialista ha confermato di essere un fan di Chainsaw Man grazie ad Halloween. Come? Travestendosi da Denji in questo cosplay.

Il combattente di arti marziali miste si è trasformato nel diavolo motosega, mettendo in risalto la testa rossa con la motosega che esce dal lato anteriore, e la stessa trasformazione vale per le braccia. Questo cosplay a tema Chainsaw Man non finisce qui però, dato che al suo fianco c'è un personaggio che comparirà nella seconda stagione: il diavolo bomba. Con un cameo già fatto nei primi episodi, questo personaggio vestito di nero è già esplosivo.

Vi piace questo cosplay di Denji e Reze trasformati da diavoli a cui ha preso parte il lottatore di MMA?