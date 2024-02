Chainsaw Man: un cosplay della dolce Reze, semplice e misteriosa

Chainsaw Man si prepara ad arrivare sul grande schermo con il film anime Reze Arc, che vedrà come co-protagonista Reze, una ragazza semplice e genuina ma che nasconde un oscuro segreto alle sue spalle. I suoi capelli violacei e gli occhi verdi e penetranti hanno colpito non solo i fan dell'anime ma anche i cosplayer di tutto il mondo.

Se da un lato abbiamo Denji, il protagonista, un ragazzo vivace e giocoso nonostante il suo passato tragico, dall'altro c'è Reze, più matura e intelligente ma che non perde la solarità tipica del fiore dei suoi anni. Dal suggestivo trailer di Chainsaw Man Reze Arc percepiamo che i due condivideranno più di una semplice amicizia. Senza fare spoiler, esploriamo il nuovo personaggio in questa rivisitazione originale della cosplayer juvartsy.

In questo cosplay di Reze da Chainsaw Man, la ragazza indossa una classica divisa e la collana girocollo che la contraddistingue. Di umili origini, spicca soprattutto per la sua gentilezza e sensibilità e riesce a trovarsi immediatamente in sintonia con Denji. Quando viene presentata nel corso della storia, è la barista di una caffetteria ma condivide la stessa età del protagonista.

Nonostante sia dolce ed elegante, non perde l'occasione per prendere in giro Denji e stuzzicarlo, dimostrando di avere una certa intimità con quest'ultimo. Il mistero di Reze verrà rivelato nel corso del nuovo film di Chainsaw Man, animato dal talentuoso Studio MAPPA: secondo alcuni, la pellicola sarà un vero e proprio capolavoro.

Con la data d'uscita ancora avvolta nel mistero, l'autore del manga Tatsuki Fujimoto ha rivelato - senza spoiler - a cosa si è ispirato per la creazione dei protagonisti di Chainsaw Man Reze Arc.