Chainsaw Man: un cosplay dell'enigmatica Makima mentre festeggia il Natale

Il Jump Festa, l'evento della casa editrice giapponese Shueisha, vede ogni anno numerosissimi dettagli e annunci sui nostri titoli anime e manga preferiti. Quest'anno è toccato a Chainsaw Man: la serie a fumetti di Tatsuki Fujimoto continuerà con un film, adattando il tanto atteso Reze Arc.

I dettagli di Chainsaw Man Reze Arc sono stati svelati durante il Jump Festa 2024 e vedranno l'aggiunta di un nuovo personaggio, che avrà un ruolo cruciale all'interno della storia: la dolce e misteriosa Reze sarà, come mostra il video teaser, una nuova fiamma di Denji. Festeggiamo il Natale con una rivisitazione originale della cosplayer kaidacosplay.

In questo cosplay di Makima di Chainsaw Man, la misteriosa e carismatica boss dell'organizzazione anti-diavoli celebra il 25 dicembre con un vestito da perfetta Mamma Natale. Donna di potere e astuzia, Makima è più di una semplice antagonista; incarna un enigma avvolto nel fascino oscuro del manga di Tatsuki Fujimoto.

Makima è presentata come una superiore diligente e severa, incaricata di guidare Denji, il protagonista, nella sua lotta contro i diavoli. Tuttavia, man mano che la trama si sviluppa, emergono sfaccettature più oscure della sua personalità: manipolatrice e strategicamente astuta, utilizza le persone attorno a lei come pedine in un gioco più grande. Prima di dare un'occhiata al cosplay, perché non scoprire una lista di personaggi simili a Makima in Chainsaw Man?