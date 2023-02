Chainsaw Man: un cosplay epico di Himeno negli istanti più importanti di Xenon

Studio MAPPA è uno dei più importanti studi di animazione giapponese, conosciuto per la sua attenzione ai dettagli e la qualità delle sue animazioni, assunto agli onori della cronaca soltanto di recente grazie alla sua fame di progetti. Tra i lavori acquisiti di recente che lo hanno portato a essere conosciuto c'è Chainsaw Man.

Chainsaw Man è un manga di successo scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto, con la prima parte pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2020, e ora invece è in pubblicazione con la seconda parte su Shonen Jump+. Le vicende di Denji si sono evolute, ma nell'anime di Studio MAPPA sono ancora agli inizi, con il giovane che da poco ha messo piede nel gruppo di cacciatori di demoni, tra i cui ranghi c'era anche Himeno.

Himeno è uno dei personaggi chiave di questa prima stagione di Chainsaw Man. La donna è una dei compagni di squadra di Aki, con cui ha un rapporto molto complesso. Il rapporto tra Himeno e Aki è uno dei punti centrali della trama di alcuni episodi e, in particolare, durante la seconda metà di stagione, si è evoluto. In uno dei momenti più toccanti del manga, Himeno si sacrifica per salvare Aki da un attacco di diavoli.

Un cosplay di Himeno nei suoi ultimi momenti sarebbe un'interpretazione intensa e drammatica del personaggio, che dimostra la sua forza e il suo coraggio fino alla fine. Ed è proprio ciò che tira fuori la cosplayer Xenon, in queste foto dove Himeno sanguinante sa di stare per morire ma decide comunque di sacrificare parti del proprio corpo, fino a sparire completamente.

Himeno quindi non tornerà in Chainsaw Man 2, ma sicuramente rimarrà nel cuore dei fan.