Chainsaw Man: un cosplay fedele di Fami, il Diavolo Carestia

La Seconda Parte di Chainsaw Man ha introdotto al pubblico alcuni dei personaggi più interessanti della storia, immergendo i lettori in una nuova avventura. I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse non sono solo figure simboliche, ma nell'opera di Tatsuki Fujimoto sono quattro Diavoli dalle abilità spropositatamente potenti.

Non fa eccezione Fami, il Diavolo Carestia: come le sue sorelle, ha avuto bisogno di nascondere la sua identità al pubblico, dapprima fingendosi una studentessa della scuola di Asa Mitaka, ma non ha interesse nel fingersi una semplice umana. Infatti, mostra senza alcun problema la sua reale personalità, lasciando tuttavia un velo di mistero sulle sue reali intenzioni. Scopriamo questo personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer akunohako.

In questo cosplay di Fami da Chainsaw Man, il Diavolo Carestia è ritratto in modo estremamente fedele al manga, con i suoi capelli rosa, abiti eleganti e orecchini ispirati all'Uomo Motosega. Nella vita di tutti i giorni mostra una freddezza e una calma senza precedenti, ma ironicamente si mostra sempre molto affamata e dimostra di amare qualsiasi tipo di prelibatezza, dolce o salato che sia.

Fami sa essere anche calcolatrice, ma è disposta a tutto per il bene delle sue sorelline Yoru, il Diavolo Guerra, e Nayuta, il Diavolo Controllo. Il piano del Diavolo Carestia in Chainsaw Man, tuttavia, dimostra che non si fa scrupoli nel mettere in pericolo gli umani per raggiungere i suoi scopi, seppur comprensibili e condivisibili.

Ci vorrà molto prima che Fami faccia la sua comparsa nella serie anime, ma molto presto Chainsaw Man presenterà Reze, un nuovo personaggio tutto da scoprire nella pellicola Chainsaw Man Reze Arc, in arrivo nel corso di quest'anno.