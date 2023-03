Chainsaw Man: un cosplay di Himeno, l'agente tra i fiori bianchi vi farà commuovere

Sono stati pochi i personaggi che la prima stagione di Chainsaw Man ha introdotto, ma tutti quanti hanno avuto un grosso impatto. Tolti i protagonisti veri e propri, ci sono state figure che hanno inciso nettamente sulla trama e sulla psiche dei più importanti. Ad esempio, a fare breccia, c'è stata anche l'agente governativo Himeno.

Himeno è una cacciatrice di demoni esperta, membro dell'agenzia di difesa giapponese, conosciuta per la sua abilità in combattimento, con tanti scontri superati con successo, anche se da sola, con tanti compagni morti nel mentre. Himeno viene presentata all'inizio della serie come una senpai di Aki, con i due che hanno un rapporto molto ambiguo. Successivamente, dopo la prima missione insieme, diventa un membro prezioso della squadra protagonista.

Considerato il modo in cui è andata la prima stagione di Chainsaw Man, non c'è stato modo di approfondire troppo la figura di Himeno, che ha avuto fin troppo poco tempo per mostrarsi. Tatsuki Fujimoto, infatti, ha deciso di darle pochi momenti di rilievo, a partire dalla proposta fatta a Denji prima della nuova minaccia.

Proprio in occasione del suo finale, Tatsuki Fujimoto pubblicò una certa pagina nel suo manga. Adesso quella pagina diventa realtà grazie ad Sooyoungg, che ha creato un cosplay di Himeno su un letto di fiori bianchi che richiama molto chiaramente l'ultimo addio del personaggio. Il vestito è quello ufficiale con giacca e cravatta, si intravede la benda sotto i capelli neri, mentre tra le mani tiene un bouquet con gli stessi fiori che la fanno riposare sulla schiena. Riprendendo l'anime, invece, c'è il cosplay di Himeno nei suoi ultimi momenti creato da Xenon.