Chainsaw Man: questo cosplay di Himeno in canottiera vi invita per una birra e non solo

È stato indubbiamente lo shonen dell'anno, un esordio roboante come le sigle cantate da diversi artisti durante la messa in onda. La nostra recensione dell'anime di Chainsaw Man dice tutto sul prodotto: Studio MAPPA è riuscito a prendere il lavoro di Tatsuki Fujimoto e adattarne perfettamente la prima parte, lavorandoci minuziosamente.

E i giochi non sono ancora finiti. Davanti agli spettatori arriverà una seconda stagione, magari anche una terza a seconda di come Studio MAPPA avrà modo di lavorare nel corso dei prossimi anni. Intanto però, chi non vuole leggere il manga, può ripassare ciò che è successo in questi primi 12 episodi di Chainsaw Man, che come sempre hanno presentato personaggi unici e mai banali, in un contesto molto folle ed estremo che porta ogni persona alla pazzia o a mollare. Chi riesce a resistere in questo contesto è Himeno.

La donna dai capelli corti e un occhio bendato ha molta simpatia per Aki e anche per il protagonista Denji, con cui avrà una scena di un certo tipo. Nel famoso episodio di Chainsaw Man con Himeno e Denji insieme a casa di lei, la donna non si fa scrupoli, anche se il protagonista la respinge. Quella versione di Himeno è rimasta impressa un po' a tutti, e per questo è una delle più riprodotte in rete dalle varie cosplayer.

A quelle già presentate, si aggiunge Alin Ma che, con in dosso soltanto una canottiera azzurra, un paio di slip bianchi e una birra tra le mani, riproduce fedelmente un cosplay di Himeno a casa con una proposta da farvi.