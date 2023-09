Chainsaw Man: un cosplay di Himeno in giacca e cravatta non vi attaccherà

Gli scontri con i diavoli sono sempre al centro degli eventi di Chainsaw Man, manga di Tatsuki Fujimoto ancora in corso con una seconda parte molto particolare e che Studio MAPPA ha reso un anime brillante e ben orchestrato. Sono bastati pochi episodi dell'adattamento per conoscere a dovere tutti i protagonisti di questa storia bizzarra.

Il protagonista indiscusso è sicuramente Denji, un ragazzo povero e malmesso che si ritrova catapultato nel mondo dei cacciatori di diavoli, in primis per ripagare un proprio debito, in secundis perché preso sotto l'ala della misteriosa Makima. Intorno a questo bureau di investigazione e controllo c'è però anche un altro gruppo di personaggi, che collaborano in maniera tale da uscire vivi da tutte le pericolose missioni assegnate. Oltre al Chainsaw Man, c'è anche Himeno, una donna più adulta che si presenta con un look molto formale e da ufficio, composto da giacca e cravatta e pantaloni eleganti. Tra le sue caratteristiche distintive ci sono però anche una benda sull'occhio destro e il fumare in continuazione.

Himeno ha un modo di fare molto particolare, che si presenta fuori dalle missioni, con le varie sessioni di festeggiamenti agli izakaya, dove si lascia andare con l'alcol. Ma sono versioni del personaggio molto lontane da quanto si vede nella realizzazione di RedHuynh, che ha caricato su Twitter il proprio cosplay di Himeno versione ufficio. Come detto sopra, il personaggio indossa semplicemente giacca e cravatta, con l'occhio azzurro che brilla, mentre l'altro è coperto dalla benda.

C'è poi questo cosplay di Himeno in canottiera, che riproduce una delle sue scene più famose con Denji.