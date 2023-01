Chainsaw Man: un cosplay di Himeno perfetta in versione governativa e da letto

Tutti gli agenti governativi che lottano contro i diavoli sembrano integerrimi e rigidi, almeno finché non si trovano in una situazione pericolosa. E lì gli uomini di Makima tirano spesso fuori un lato folle, rabbioso, triste o con altre emozioni negative in bella vista, che hanno dato vita a tante situazioni nell'anime di Chainsaw Man.

Dopo aver conosciuto Power e Aki, il protagonista Denji ha avuto a che fare con altri personaggi della sua stessa organizzazione. Con alcuni di loro è stato costretto a intraprendere una pericolosa missione, quella contro il Diavolo Eternità, che ha bloccato in modo temporaneo gli agenti. Durante questa fase, è stata conosciuta Himeno, un personaggio adulto e apparentemente irreprensibile che è stata anche la spalla di Aki per tanto tempo.

Ottenuta la vittoria contro il diavolo, il gruppo si è lasciato andare a una festicciola tra colleghi dove Himeno ha mostrato un altro suo lato, e poi dopo un altro ancora portando Denji a casa sua. Questo episodio con la proposta di Himeno mostra per bene gli obiettivi della donna, che purtroppo per lei non riuscirà a compiere.

La cosplayer TMMT, alias di Momo Tomomoto, ha deciso di raffigurare la donna in due versioni. Abbiamo così un cosplay di Himeno da agente governativo perfettamente realizzato, con la solita divisa e uno sguardo che richiama nettamente quello del personaggio. Nel secondo scatto invece c'è un cosplay di Himeno in canottiera e slip, con una birra tra le mani, magari dopo una festa e molto pensierosa. Quale delle due versioni della donna di Chainsaw Man preferite?