Chainsaw Man: un cosplay di Himeno, la pericolosa Cacciatrice di Diavoli

Il Jump Festa di quest'anno ha regalato un grande annuncio ai fan di Chainsaw Man: l'arrivo del primo film della saga. Molti avevano ipotizzato che il franchise animato potesse tornare con una "semplice" seconda stagione, ma si sbagliavano: la pellicola Chainsaw Man: Reze Arc promette di essere ricca di colpi di scena, a metà tra il dramma e il film romantico.

A questo giro, la protagonista che affiancherà Denji sarà Reze, una ragazza misteriosa di cui i fan dell'anime sanno molto poco: ciò che è certo è che Reze sarà il primo vero amore del nostro protagonista. Nella prima stagione di Chainsaw Man, il ragazzo ha avuto diverse infatuazioni, alcune più importanti di altre: una fra queste è la temibile Makima, mentre l'altra possiamo ammirarla in questa rivisitazione della cosplayer hshin.s.

In questo cosplay di Himeno di Chainsaw Man, la ragazza è ritratta nella sua camera da letto. In quanto cacciatrice di diavoli, Himeno lavora seguendo gli ordini di Makima: è in una di queste situazioni che ha conosciuto Denji. In una festa, i due si sono baciati, ma questo momento ha lasciato solo un orribile ricordo nella mente protagonista.

In realtà, il vero amore di Himeno è Aki Hayakawa, che è stato un suo compagno di squadra per un lungo periodo di tempo. Matura e intelligente, con Aki è tipica mostrare il suo carattere più gentile e premuroso. Come ha affermato più volte nel corso della storia, Himeno è disposta a tutto per aiutare il ragazzo, anche sacrificare la propria vita.

La complessità della loro relazione viene esplorata in profondità nel corso dell'anime e in Chainsaw Man il passato tragico di Aki spiega il motivo per cui Himeno sia l'unica persona di cui lui si fidi ciecamente.