Chainsaw Man: un cosplay italiano di Makima a braccetto con la morte

Con la stagione invernale del primo trimestre ormai sulla via della conclusione, ci avviciniamo alla prossima fase con altri progetti. Insieme a tanti altri, Chainsaw Man è uno degli anime più attesi del 2022. Ci vorrà ancora tempo prima di vedere in azione i personaggi animati da Studio MAPPA, ma l'attesa è tantissima.

Non c'è solo Denji da vedere in azione, ma un intero comparto di personaggi dalle abilità speciali tremende e visivamente stupende. Subito in Chainsaw Man si vedrà anche il contributo di Makima, la donna dai capelli rossi più enigmatica della serie e che già nel primo trailer ha fatto vedere parte della sua forza inquietante.

Kiara Berry, cosplayer italiana tra le più note e che vi abbiamo già presentato con il suo cosplay di Yasuho Hirose da Jojolion, ha interpretato nelle ultime settimane proprio la donna dai capelli rossi. Questo cosplay di Makima da Chainsaw Man abbraccia la morte, con uno scheletro adornato da tante rose rosse, mentre lei è bagnata di sangue con tutta la camicia sporca. L'atmosfera e l'aura rossastra contribuiscono a dare un ulteriore tono mortale a questa foto davvero ben realizzata e che lascia spaziare l'immaginazione di chi non ha ancora letto Chainsaw Man e non sa cosa aspettarsi.