Chainsaw Man: un cosplay di Kobeni porta in vita tutta la sua sfortuna

La breve storia di Chainsaw Man, attualmente in pausa in attesa di una seconda parte in arrivo nel 2021 su Shonen Jump+, ha presentato personaggi particolari e ben caratterizzati, oltre che molto fuori le classiche meccaniche shonen. Il secondo sondaggio di popolarità di Chainsaw Man ha confermato questo orientamento da parte dei lettori.

Sono stati tanti i voti ricevuti da tutti i personaggi in questo sondaggio globale, che ha visto primeggiare Aki. Il membro dell'organizzazione governativa ha sconfitto Power che aveva invece vinto il primo sondaggio. Ma nelle altre posizioni ci sono tanti personaggi che ottengono tanti voti e riconferme. Tra questi c'è la povera Kobeni, una delle ragazze più bistrattate di Chainsaw Man.

Sfortunata all'inverosimile, ha avuto a che fare con Denji e Power e con le loro follie, oltre che con gli eventi disastrosi visti durante il manga. Alla fine è stata coinvolta suo malgrado in situazioni più grosse di lei e chissà se la rivedremo anche nella seconda stagione di Chainsaw Man. Intanto però la cosplayer Spacejamminn, che in passato ha già portato un cosplay dell'altezzosa Power, ha deciso di tornare nel mondo creato da Tatsuki Fujimoto.

In basso possiamo vedere il cosplay della povera Kobeni di Chainsaw Man con la classica divisa con camicia e cravatta nera, ansiosa e spaventata.