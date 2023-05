Chainsaw Man: un cosplay di Makima angelica con la sua corona sanguinante

Denji è un ragazzo solo, sfortunato, che vive una vita violenta e fatta di stenti. Può contare soltanto sul supporto di Pochita, il piccolo diavolo motosega che poi lo renderà il Chainsaw Man, l'uomo motosega ibrido che poi attira l'attenzione di tanti personaggi di spessore, tra cui l'enigmatica Makima del governo anti diavoli.

Makima è diventata un personaggio di grande interesse per i lettori di Chainsaw Man grazie alla sua personalità ambigua e al suo ruolo chiave nella narrazione. La sua presenza misteriosa e imprevedibile contribuisce a rendere il manga ancora più coinvolgente e ricco di suspense. Makima è un personaggio complesso e intrigante nel manga di Chainsaw Man, con i lettori del fumetto che già sanno quali sono i suoi scopi, ma tutto rimane ancora criptico per chi è in pari con l'anime di Studio MAPPA.

Makima è una donna misteriosa e potente, con un aspetto affascinante e un sorriso enigmatico. È un agente governativo di questo gruppo sovvenzionato dal Giappone, un'organizzazione che si occupa di combattere e controllare i demoni nel mondo di Chainsaw Man. Makima dimostra fin da subito di essere una persona manipolatrice, capace di influenzare gli altri con la sua presenza carismatica e il suo carisma.

In questo cosplay di Makima dal sapore angelico e diabolico allo stesso tempo, Kleiner Pixel ha mostrato più aspetti della cacciatrice di diavoli. Occhi, capelli rossi, camicia e cravatta sono al loro solito posto, ma poi sfrutta anche un guinzaglio per tenere sotto mano i suoi cagnolini, tra cui Denji e chiunque altro ceda al suo fascino. E dallo stesso anime c'è anche questo cosplay di Power in bagno.