Chainsaw Man: un cosplay di Makima dal colore rosso cremisi

Nel mondo di Chainsaw Man, un manga di successo di Tatsuki Fujimoto, ci sono tanti personaggi con carattere. Ce n'è uno che però emerge, uno che ha affascinato e spaventato i lettori: Makima. Makima è una figura enigmatica, una donna dal sorriso affascinante che nasconde un'anima oscura e spietata.

Makima è la capo dell'agenzia governativa che si occupa di tenere sotto controllo i diavoli che si muovono per il Giappone, uccidendoli o catturandoli per sfruttarli per i propri scopi. Grazie al suo magnetismo e al suo carisma ha un'influenza su tante figure anche importanti di Chainsaw Man, ma soprattutto sul suo protagonista, Denji. Fin dall'inizio, è evidente che Makima nasconda molti segreti e abbia un piano ambiguo. La sua manipolazione e il suo controllo su Denji sono uno dei temi centrali della serie.

Ciò che rende Makima un personaggio così affascinante è la sua natura contraddittoria. Da un lato, sembra essere un'alleata preziosa e un membro chiave dell'agenzia governativa, ma dall'altro mostra una crudeltà spietata, come quando non si fa scrupoli nell'uccidere i suoi nemici con un rituale dall'aria satanica e diabolica. Il suo comportamento imprevedibile e le sue azioni oscure hanno lasciato i lettori costantemente in tensione e in attesa di rivelazioni scioccanti.

Shaoows ha realizzato un cosplay di Makima dove il rosso domina. La fotografia è stata scattata facendo risaltare il colore primario della demoniaca agente governativa, con il vestito nero e la spiaggia su toni più scuri. Sicuramente è un'immagine che sarà in grado di incutere non solo timore ma anche reverenza e seduzione. Più recente invece è questo cosplay del War Devil di Asa Mitaka, ma ci vorrà tempo prima di vederla animata dato che si parla ancora di Chainsaw Man stagione 2.