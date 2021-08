Chainsaw Man: questo cosplay di Makima vi conquisterà e metterà in catene, la foto di Yuzu

Il cast di Chainsaw Man si fonda su pochi personaggi. Fujimoto ha introdotto figure di spicco che, più o meno, ci accompagnano fino alla fine del manga. Grazie al loro carisma, alla loro storia e alla loro personalità, tutti sono riusciti a conquistare, anche se nel pubblico si è venuta a creare l'adorazione per alcuni personaggi in particolare.

Le figure femminili di Chainsaw Man sono abbastanza lontane dai classici canoni shonen e per questo tutte, chi più chi meno, chi in un modo e chi in un altro, sono riuscite ad attirare e ammaliare il lettore. C'è la vivace Power di cui vi abbiamo presentato un cosplay di recente, ma anche Himeno, Kobeni e soprattutto l'enigmatica Makima.

La donna dai capelli rossi che appare alla fine del primo capitolo di Chainsaw Man detterà il ritmo del manga, affascinando e non lasciando trapelare nulla di ciò che pensa. Un cosplay di Makima realizzato da YuzuPyon riuscirà a esprimere lo stesso fascino del personaggio disegnato da Fujimoto, mettendo in catene e controllando chiunque lo osservi.

In basso c'è il post caricato su Reddit dalla stessa cosplayer, la quale ha unito tre foto in cui si nota Makima in tre pose leggermente diverse, anche se tutte con lo stesso piglio superbo. Anche HaneAme e Monpink hanno proposto la loro versione di Makima in un doppio cosplay.