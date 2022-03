Chainsaw Man: un cosplay di Makima coperta di sangue

In Giappone è tornato Chainsaw Man a colori da qualche mese, dando la possibilità a chi non avesse letto inizialmente l'opera di Tatsuki Fujimoto di conoscere la trama e i personaggi. Subito si viene a contatto con un grande ammontare di rosso, dato dall'onnipresenza del sangue che scaturisce da protagonisti e avversari.

Tutti i personaggi fanno uso di tecniche mortali e sanguinarie, e Makima non fa eccezione. La femme fatale di Chainsaw Man passa gran parte del suo tempo dietro la scrivania dando ordini agli altri, ma ci sono certi frangenti dove non si fa scrupolo nello scendere in battaglia, dando sfoggio di abilità sovrumane e inquietanti.

La cosplayer Jolie Jules si mette in posa per mostrare a tutti la terribile bellezza sanguinaria di Makima in un cosplay dove si prepara a usare la sua tecnica. Nella foto, si intravedono tante catene, simbolo della sua mania di controllo, su uno sfondo rosso. La donna invece indossa la divisa governativa formata da camicia bianca e cravatta, ma ci sono tante chiazze di sangue sia lì che sul suo volto, sul quale si intravedono gli occhi arancioni e quasi spiritati.

E a proposito di femme fatale, Tatsuki Fujimoto ha deciso il tema per il suo nuovo manga dopo Chainsaw Man.