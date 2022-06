Chainsaw Man: un cosplay di Makima e Denji in catene

Il manga di Chainsaw Man ha concluso la prima parte già da un bel po' di tempo. Sono passati quasi due anni da quella conclusione avvenuta su Weekly Shonen Jump a fine 2020, con gli stessi giorni che furono forieri anche di un'altra notizia importante, ovvero l'uscita dell'anime di Chainsaw Man, che ormai è in dirittura d'arrivo.

A breve chi guarda soltanto anime potrà calarsi nei panni di Denji, questo sfortunato ragazzo che viene usato come cacciatore di diavoli ma che, in seguito ad alcune vicissitudini, diventerà il Chainsaw Man. L'ibrido tra uomo e diavolo verrà poi trovato da Makima, altra grande figura della storia tratteggiata da Tatsuki Fujimoto che, proprio in questi giorni, ha annunciato che a breve tornerà con Chainsaw Man parte 2.

Il rapporto tra i due personaggi, tra l'uomo con la motosega e la donna dai capelli rossi, è uno dei più importanti del manga e diventerà via via sempre più fondamentale. Alin Ma si è fatta accompagnare dalla collega BloodWinny e dalla fotografa Akunohako per realizzare questo cosplay di Makima e Denji in versione Chainsaw Man ma con varie catene intorno. Un segnale di costrizione e legame che è difficile da distruggere e che lascerà tutti sconvolti.