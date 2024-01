Chainsaw Man: un cosplay di Makima elegante e con i capelli sciolti

L'oscuro mondo di Chainsaw Man segue la scia dei nuovi titoli shonen che stanno popolando l'industria dei manga, più dark e drammatici dei loro predecessori. Questo setting ha permesso a Chainsaw Man di entrare nel "Dark Trio", assieme a opere del calibro di Jujutsu Kaisen e Hell's Paradise. Con un adattamento anime breve ma affascinante, il franchise ha colpito milioni di spettatori in tutto il mondo.

Tuttavia, nei prossimi mesi il manga di Tatsuki Fujimoto non tornerà sul piccolo schermo, bensì farà il suo debutto sotto forma di pellicola in tutti i cinema giapponesi. Chainsaw Man Reze Arc si baserà sull'arco narrativo della Ragazza Bomba e vedrà come protagonista un nuovo personaggio: la dolce e misteriosa Reze, una spasimante di Denji. Osserviamo una delle prime fiamme del giovane ragazzo nella rivisitazione originale della cosplayer xenon_ne.

Il cosplay di Makima da Chainsaw Man immagina la ragazza in abiti casual ma eleganti mentre passeggia per le strade della grande metropoli di Tokyo. Ufficiale della Pubblica Sicurezza, il suo ruolo è quello di eliminare i diavoli dal mondo, attraverso l'assunzione e l'ordinamento dei suoi subordinati. Fra questi, si distingue il gruppo principale composto da Denji, Aki e Power.

Il rapporto di Makima con Denji è complesso e pieno di sfaccettature: se da un lato si dimostra gentile e premurosa, talvolta mostrandogli la parte più vulnerabile della propria personalità, per la maggior parte della storia lo sfrutta per i suoi scopi, come l'uccisione dei diavoli più pericolosi.

Se vi è piaciuto questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata anche a questo cosplay di Power da Chainsaw Man con il gattino Meowy?